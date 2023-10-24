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СМИ: двух депутатов ГД хотят лишить полномочий за прогулы
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Двух депутатов Госдумы хотят лишить полномочий за прогулы.
Ранее такая мера в отношении парламентариев не применялась, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, досрочно лишиться мандатов могут депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов («Справедливая Россия – За правду»).
«Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии (по регламенту — прим. ред.)», — заявил изданию руководитель комиссии Виктор Пинский. Между тем, сам Власов утверждает, что «постоянно работает в Госдуме» и «поднимает неудобные вопросы».
В комитете по защите конкуренции, в который входит второй депутат, заявили, что Белоусов «систематически не посещает его заседания».
Белоусов, напомним, в августе прошлого года по решению Мосгорсуда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение рекордной взятки в три миллиарда рублей. В суд депутат не явился. После этого он был объявлен в розыск. В мае этого года приговор был оставлен в силе. В 2018 году Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности. Между тем, он до сих пор в списке депутатов ГД.
По данным издания, лишить депутатов полномочий Госдума может уже на этой неделе.
Ранее такая мера в отношении парламентариев не применялась, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, досрочно лишиться мандатов могут депутаты Василий Власов (ЛДПР) и Вадим Белоусов («Справедливая Россия – За правду»).
«Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии (по регламенту — прим. ред.)», — заявил изданию руководитель комиссии Виктор Пинский. Между тем, сам Власов утверждает, что «постоянно работает в Госдуме» и «поднимает неудобные вопросы».
В комитете по защите конкуренции, в который входит второй депутат, заявили, что Белоусов «систематически не посещает его заседания».
Белоусов, напомним, в августе прошлого года по решению Мосгорсуда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение рекордной взятки в три миллиарда рублей. В суд депутат не явился. После этого он был объявлен в розыск. В мае этого года приговор был оставлен в силе. В 2018 году Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности. Между тем, он до сих пор в списке депутатов ГД.
По данным издания, лишить депутатов полномочий Госдума может уже на этой неделе.
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