Депутат ГД Белоусов получил 10 лет колонии за рекордную взятку в 3 млрд рублей

18.25 Среда, 3 августа 2022
Россия и мир
Депутат Вадим Белоусов (слева) на одном из заседаний Госдумы. Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Мосгорсуд приговорил депутата ГД Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в три миллиарда рублей, передают СМИ из зала суда.

Ранее прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет. Кроме того, Белоусов оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен медали «За заслуги перед Отечеством».

Белоусов сегодня в суд не явился.

В 2018 году он был лишен депутатской неприкосновенности.

По данным следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова, бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска, «в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами на территории Москвы и Челябинска получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более 3 миллиардов рублей», сообщали в СК.

Белоусов в Госдуме представляет фракцию «Справедливая Россия – за правду», входит в состав комитета по защите конкуренции.

В начале июля депутат был выдвинут на пост главы Удмуртии, сообщала пресс-служба партии. Его кандидатуру утвердили единогласно.

Напомним, бывший губернатор Челябинской области Юревич скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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