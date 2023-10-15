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Минстрой: в РФ в сфере строительства заняты около 800 тысяч мигрантов
Фото: Вечерние Ведомости
В России общая численность мигрантов, которые заняты в сфере строительства, составляет около 800 тысяч человек.
Такие данные приводит первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, пишут РИА Новости.
Всего, по данным Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости в РФ работает 10,1 миллиона человек.
«Из них, конечно, львиная доля людей занимается созданием продукта, то есть рабочих 70-80% в любой организации <...> Количество мигрантов мы оцениваем примерно в 800 тысяч человек, и именно они занимаются на стройках низкоквалифицированной работой», — сказал Ломакин.
Между тем, по его словам, сейчас в сфере строительства в РФ открыты вакансии для 200 тысяч человек, и дефицит кадров будет увеличиваться с учетом объемов строительства.
Ранее рекрутинговый сервис SuperJob сообщил, что строители входят в список самых востребованных профессий в РФ.
В целом, по данным сервиса, каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем годом ранее. Такая тенденция фиксируется последние десять лет.
Такие данные приводит первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, пишут РИА Новости.
Всего, по данным Росстата, в сфере строительства, ЖКХ и управления и оборота недвижимости в РФ работает 10,1 миллиона человек.
«Из них, конечно, львиная доля людей занимается созданием продукта, то есть рабочих 70-80% в любой организации <...> Количество мигрантов мы оцениваем примерно в 800 тысяч человек, и именно они занимаются на стройках низкоквалифицированной работой», — сказал Ломакин.
Между тем, по его словам, сейчас в сфере строительства в РФ открыты вакансии для 200 тысяч человек, и дефицит кадров будет увеличиваться с учетом объемов строительства.
Ранее рекрутинговый сервис SuperJob сообщил, что строители входят в список самых востребованных профессий в РФ.
В целом, по данным сервиса, каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем годом ранее. Такая тенденция фиксируется последние десять лет.
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