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Опрос: менее половины россиян поддерживают запрет на использование животных в цирках

13.45 Пятница, 20 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Менее половины россиян (41%) поддерживают запрет на использование животных в цирках.

Речь идет и о диких, и о домашних животных.

Еще 11% считают, что нужно запретить использование только диких зверей в цирках.

Опрос провел сервис SuperJob, в нем приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

«Среди женщин за цирки вообще без животных — 45%, только без диких животных — 13%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 38 и 10% соответственно», — говорится в исследовании.

Самые активные сторонники инициативы — россияне до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках.

Также респондентам задали вопрос: «Как следует поступить с теми животными, которые сейчас живут при цирках?».

Ответы были такими:

- передать в зоопарки;
- отправить в заповедные зоны;
- отпустить на волю, но под присмотром человека;
- оставить при цирках уже имеющихся животных и не брать новых;
- создать приюты для цирковых животных.

Напомним, на прошлой неделе депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирках.

В среду на этой неделе в ГД прошел круглый стол, где обсуждали эту тему. Со стороны дрессировщиков выступили братья Запашные, отметил автор инициативы глава фракции «Новые люди» Нечаев. По его мнению, «аргументы дрессировщиков не выдерживают критики».

«Нам говорят, что люди обожают цирки с животными, и их популярность растёт. Но достаточно посмотреть статистику. В 2010 году в цирках побывали почти 11 млн зрителей, в 2013 году — только 5,6 млн, а в прошлом году — всего 3,2 млн. Зачем отрицать очевидное?», — написал Нечаев по итогам круглого стола.

Он также высказался о субсидиях госциркам. «Нас убеждают, что цирки самоокупаемы и выручка бьёт рекорды. Но почему тогда на субсидии госциркам только в прошлом году потратили 1,8 млрд рублей?», — заявил депутат.

По его словам, еще один довод дрессировщиков в том, что «животным в цирке лучше, чем на воле». «А без палки дрессировщика тигры впадут в депрессию. Интересно, согласятся ли любители зверинцев на такую райскую жизнь? Тесная клетка, кормёжка по расписанию и наказание за любую провинность», — пишет Нечаев.

Он добавил, что на эту тему запланирован еще один круглый стол. Также депутат выразил уверенность, что закон о цирках без животных будет принят.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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