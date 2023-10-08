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В ГД внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках
Фото: Вечерние Ведомости
В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках.
Авторами инициативы стали глава думской фракции «Новые люди» Нечаев и вице-спикер ГД Даванков, пишет ТАСС со ссылкой на документ (сам документ в базе Думы еще не опубликован).
Поправки подготовлены для защиты жизни и благополучия животных, говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы ссылаются на данные Генпрокуратуры. Так, по данным надзорного ведомства, в феврале 2022 года в 62 субъектах РФ проверили более 500 приютов, зоопарков и цирков, «пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними». «Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям», — отмечается в пояснении к документу.
Кроме того, депутаты отмечают, что более 40 стран уже ввели полный или частичный запрет на использование животных в цирках.
Поправки предлагается внести в ст. 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Авторами инициативы стали глава думской фракции «Новые люди» Нечаев и вице-спикер ГД Даванков, пишет ТАСС со ссылкой на документ (сам документ в базе Думы еще не опубликован).
Поправки подготовлены для защиты жизни и благополучия животных, говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы ссылаются на данные Генпрокуратуры. Так, по данным надзорного ведомства, в феврале 2022 года в 62 субъектах РФ проверили более 500 приютов, зоопарков и цирков, «пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними». «Цирки, в которых используются животные, зачастую не обеспечивают отсутствие жестокого обращения с ними, а также должный уровень заботы, что приводит к их физическим и психологическим проблемам, повышенной агрессии и страданиям», — отмечается в пояснении к документу.
Кроме того, депутаты отмечают, что более 40 стран уже ввели полный или частичный запрет на использование животных в цирках.
Поправки предлагается внести в ст. 15 закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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