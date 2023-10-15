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В Москве задержали третью фигурантку громкого дела о торговле людьми
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Появились новые детали крайне запутанного дела о торговле людьми в Москве. Задержана еще одна фигурантка, сообщает столичная прокуратура.
Подозреваемая — 30-летняя женщина, которая, предположительно, передала своих детей подельнице. При этом детей с помощью подложных документов зарегистрировали как рожденных суррогатной матерью.
«Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы. 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения <...> зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней», — сообщили в прокуратуре.
Накануне были задержаны две женщины. Напомним, у одной из них, 47-летней москвички, как выяснилось, на иждивении находятся 15 детей, по некоторым из них экспертиза показала отсутствие родства (хотя женщина утверждала обратное), по другим экспертизы еще проводятся. По данным прокуратуры, женщина не могла иметь детей после операции.
Также была задержана предполагаемая 44-летняя соучастница, сообщали в прокуратуре, не уточнив ее роль в этом деле. Обеим предъявлено обвинение по п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Добавим, изначально прокуратура обратила внимание на 47-летнюю женщину по другому поводу. В ведомство обратились сотрудники медучреждения и сообщили, что у мальчика 2015 года рождения в крови выявили некий лекарственный препарат, который запрещен к применению при его заболевании. После этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Подозреваемая — 30-летняя женщина, которая, предположительно, передала своих детей подельнице. При этом детей с помощью подложных документов зарегистрировали как рожденных суррогатной матерью.
«Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы. 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых 47-летняя женщина, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения <...> зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней», — сообщили в прокуратуре.
Накануне были задержаны две женщины. Напомним, у одной из них, 47-летней москвички, как выяснилось, на иждивении находятся 15 детей, по некоторым из них экспертиза показала отсутствие родства (хотя женщина утверждала обратное), по другим экспертизы еще проводятся. По данным прокуратуры, женщина не могла иметь детей после операции.
Также была задержана предполагаемая 44-летняя соучастница, сообщали в прокуратуре, не уточнив ее роль в этом деле. Обеим предъявлено обвинение по п. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Добавим, изначально прокуратура обратила внимание на 47-летнюю женщину по другому поводу. В ведомство обратились сотрудники медучреждения и сообщили, что у мальчика 2015 года рождения в крови выявили некий лекарственный препарат, который запрещен к применению при его заболевании. После этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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