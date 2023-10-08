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На жительницу Москвы, которая воспитывает 15 детей, завели дело о торговле людьми
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Москве возбудили уголовное дело против 47-летней местной жительницы, которая воспитывает 15 несовершеннолетних детей. СК заподозрил ее в торговле людьми.
Прокуратура обратила внимание на женщину изначально по другому поводу. В ведомство обратились сотрудники медучреждения и сообщили, что у мальчика 2015 года рождения в крови выявили некий лекарственный препарат, который запрещен к применению при его заболевании. После этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Затем, в ходе прокурорской проверки, выяснилось, что женщина воспитывает 15 детей.
«Установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей — 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения», — сообщили в московской прокуратуре.
Женщина утверждает, что двое детей 2015 года, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся ей родными — трое рождены суррогатной матерью, двоих она якобы родила сама за пределами Москвы.
Соответствующие документы она предоставила, однако позже прокуратура выяснила, что еще в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. Кроме того, отсутствие родства между ней и пятью детьми подтвердила генетическая экспертиза.
Также выяснилось, что при регистрации двоих детей в органы ЗАГС были представлены ложные документы.
Подробностей о других детях, которые находятся на иждивении у женщины, в прокуратуре не приводят. В ведомстве добавили, что 47-летняя подозреваемая и «ее 44-летняя соучастница» задержаны.
В СК заявили, что устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над несовершеннолетними. Оперативники провели 14 обысков по местам жительства, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье о торговле людьми (пп. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК, торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).
Прокуратура обратила внимание на женщину изначально по другому поводу. В ведомство обратились сотрудники медучреждения и сообщили, что у мальчика 2015 года рождения в крови выявили некий лекарственный препарат, который запрещен к применению при его заболевании. После этого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
Затем, в ходе прокурорской проверки, выяснилось, что женщина воспитывает 15 детей.
«Установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей — 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения», — сообщили в московской прокуратуре.
Женщина утверждает, что двое детей 2015 года, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся ей родными — трое рождены суррогатной матерью, двоих она якобы родила сама за пределами Москвы.
Соответствующие документы она предоставила, однако позже прокуратура выяснила, что еще в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. Кроме того, отсутствие родства между ней и пятью детьми подтвердила генетическая экспертиза.
Также выяснилось, что при регистрации двоих детей в органы ЗАГС были представлены ложные документы.
Подробностей о других детях, которые находятся на иждивении у женщины, в прокуратуре не приводят. В ведомстве добавили, что 47-летняя подозреваемая и «ее 44-летняя соучастница» задержаны.
В СК заявили, что устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над несовершеннолетними. Оперативники провели 14 обысков по местам жительства, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье о торговле людьми (пп. «а, б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК, торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).
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