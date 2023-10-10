Возрастное ограничение 18+
Банк России выпускает обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
Фото: Банк России
Банк России 16 октября вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе», — сообщили в пресс-службе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа-Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде», — говорится в сообщении.
Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.
Купюры имеют усиленный защитный комплекс. Кроме того, на них размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно. Они будут в обращении наравне с банкнотами образца 1997 года, добавили в пресс-службе.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе», — сообщили в пресс-службе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. «Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа-Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде», — говорится в сообщении.
Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.
Купюры имеют усиленный защитный комплекс. Кроме того, на них размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с информацией о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.
Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно. Они будут в обращении наравне с банкнотами образца 1997 года, добавили в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Нижнему Тагилу направят еще 250 млн рублей на перевод домов с печного отопление на газовое
13 октября 2023
13 октября 2023
В Екатеринбурге кондуктор автобуса заплатит за избиение инвалида
12 октября 2023
12 октября 2023