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Армия Израиля объявила об эвакуации жителей севера страны
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Армия обороны Израиля объявила об эвакуации жителей на севере страны.
Речь о 28 населенных пунктах, расположенных вблизи с ливанской границей, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до 2 километров от ливанской границы», — говорится в сообщении.
Местные власти были проинформированы заранее, «план будет реализовываться главами местных муниципалитетов», сообщают военные.
Накануне армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам террористов в Ливане.
Ранее в СМИ появилась информация, что боевики «Хамас» напали на колонну людей, которая эвакуировалась на юг сектора Газа. В результате атаки погибли 70 мирных граждан.
Речь о 28 населенных пунктах, расположенных вблизи с ливанской границей, сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до 2 километров от ливанской границы», — говорится в сообщении.
Местные власти были проинформированы заранее, «план будет реализовываться главами местных муниципалитетов», сообщают военные.
Накануне армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам террористов в Ливане.
Ранее в СМИ появилась информация, что боевики «Хамас» напали на колонну людей, которая эвакуировалась на юг сектора Газа. В результате атаки погибли 70 мирных граждан.
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