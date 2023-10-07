СМИ: боевики «Хамас» удерживают 155 заложников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Боевики «Хамас» удерживают 155 заложников.Об этом пишет ряд СМИ, в том числе AFP и Haaretz, со ссылкой на данные армии обороны Израиля. Ранее сообщалось о 130 заложниках.По информации портал Ynet, боевики «Хамас» напали на колонну людей, которая эвакуировалась на юг сектора Газа. В результате атаки погибли 70 мирных граждан, пишет портал.По последним данным, число погибших в Израиле достигло 1,4 тысячи человек. Ранены, по разным данным, от 3,5 до 3,6 тысяч.Число погибших в секторе Газа, по данным Минздрава Палестины, увеличилось до 2,7 тысяч человек, пострадали 9,6 тысяч. По данным СМИ, еще более одной тысячи человек числятся пропавшими в результате обрушений зданий после авиаударов.Накануне телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины сообщил, что в Газе погибли по меньшей мере 50 семей. Данные о них «пришлось полностью выписать из реестра актов гражданского состояния, потому что абсолютно все члены семей погибли в результате израильских бомбардировок», сообщили в министерстве.