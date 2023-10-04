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Мосгорсуд признал законным продление ареста корреспонденту WSJ Гершковичу
Фото: Вечерние Ведомости
Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
Напомним, в конце августа Лефортовский суд Москвы продлил журналисту меру пресечения до 30 ноября.
«Постановление Лефортовского суда Москвы от 24 августа 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 ноября 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда (цитата по Интерфаксу).
В суд во вторник пришли представители дипмиссии США, пишут СМИ. Между тем, заседание проходило в закрытом режиме.
Защита Гершковича ранее заявляла, что журналисту может быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием в СИЗО.
В конце сентября в США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить Гершковича.
Напомним, журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Его заподозрили в том, что он якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне.
Напомним, в конце августа Лефортовский суд Москвы продлил журналисту меру пресечения до 30 ноября.
«Постановление Лефортовского суда Москвы от 24 августа 2023 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Гершковича до 30 ноября 2023 года оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда (цитата по Интерфаксу).
В суд во вторник пришли представители дипмиссии США, пишут СМИ. Между тем, заседание проходило в закрытом режиме.
Защита Гершковича ранее заявляла, что журналисту может быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием в СИЗО.
В конце сентября в США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить Гершковича.
Напомним, журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Его заподозрили в том, что он якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне.
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