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В Минобороны Турции заявили о воздушных операциях на севере Сирии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Минобороны Турции накануне заявили о воздушных операциях на севере Сирии против Курдской рабочей партии.
В ведомстве отчитались об уничтожении шести объектов, «включая бункеры и убежища», а также «нефтяного объекта».
Также в релизе сообщается, что было нейтрализовано «множество террористов». При этом в Минобороны утверждают, что во время операции «были приняты все меры предосторожности», чтобы предотвратить причинение вреда «гражданскому населению, историческим и культурным ценностям и окружающей среде».
Напомним, на прошлой неделе Турция нанесла воздушные удары по объектам в Ираке после попытки теракта в Анкаре.
В ведомстве отчитались об уничтожении шести объектов, «включая бункеры и убежища», а также «нефтяного объекта».
Также в релизе сообщается, что было нейтрализовано «множество террористов». При этом в Минобороны утверждают, что во время операции «были приняты все меры предосторожности», чтобы предотвратить причинение вреда «гражданскому населению, историческим и культурным ценностям и окружающей среде».
Напомним, на прошлой неделе Турция нанесла воздушные удары по объектам в Ираке после попытки теракта в Анкаре.
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