Турция нанесла воздушные удары по объектам в Ираке после попытки теракта в Анкаре

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Турция нанесла воздушные удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после попытки теракта в Анкаре.В воскресенье турецкие СМИ сообщили, что в центре Анкары возле здания МВД произошла попытка теракта, один террорист взорвал себя, второй был нейтрализован. Сообщалось, что во время перестрелки были ранены двое полицейских.Один из террористов, по данным СМИ, был идентифицирован как член РПК, запрещенной в Турции. Местные телеканалы сообщили, что позднее РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта.Позже министерство национальной обороны Турции объявило о воздушных ударах по объектам РПК на севере Ирака. В ведомстве заявили, что было уничтожено 20 объектов. В понедельник в администрации президента Турции назвали ночные воздушные удары «успешными». Там заявили, что будут «продолжать предотвращать терроризм не только внутри страны, но и за ее пределами».