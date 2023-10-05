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Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний

10.39 Пятница, 6 октября 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Володин заявил, что в Госдуме в ближайшее время обсудят отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Володин сослался на выступление Путина на заседании клуба «Валдай», где он рассказал об «успешном испытании» «Буревестника», крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой, а также об окончании работы над «Сарматом», сверхтяжёлой ракетой.

Спикер ГД считает, что Путин «поднял важный вопрос, который касается безопасности России и её граждан».

«Речь идёт об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны [цензура]. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — заявил Володин.

По его словам, вопрос об отзыве ратификации Договора будут обсуждать уже на ближайшем заседании Совета Госдумы.

Напомним, на этой неделе в телеграм-канале главреда RT Симоньян появилось видео, на котором она рассуждает о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Симоньян считает, что не будет «ничего страшного», выйдет из строя электроника и все вернутся в 93-й год, когда «чудесно жили». После резонансного видео депутат ГД от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) призвала Симоньян извиниться перед сибиряками.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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