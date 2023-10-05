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Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Володин заявил, что в Госдуме в ближайшее время обсудят отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Володин сослался на выступление Путина на заседании клуба «Валдай», где он рассказал об «успешном испытании» «Буревестника», крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой, а также об окончании работы над «Сарматом», сверхтяжёлой ракетой.
Спикер ГД считает, что Путин «поднял важный вопрос, который касается безопасности России и её граждан».
«Речь идёт об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны [цензура]. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — заявил Володин.
По его словам, вопрос об отзыве ратификации Договора будут обсуждать уже на ближайшем заседании Совета Госдумы.
Напомним, на этой неделе в телеграм-канале главреда RT Симоньян появилось видео, на котором она рассуждает о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Симоньян считает, что не будет «ничего страшного», выйдет из строя электроника и все вернутся в 93-й год, когда «чудесно жили». После резонансного видео депутат ГД от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) призвала Симоньян извиниться перед сибиряками.
Володин сослался на выступление Путина на заседании клуба «Валдай», где он рассказал об «успешном испытании» «Буревестника», крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой, а также об окончании работы над «Сарматом», сверхтяжёлой ракетой.
Спикер ГД считает, что Путин «поднял важный вопрос, который касается безопасности России и её граждан».
«Речь идёт об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны [цензура]. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — заявил Володин.
По его словам, вопрос об отзыве ратификации Договора будут обсуждать уже на ближайшем заседании Совета Госдумы.
Напомним, на этой неделе в телеграм-канале главреда RT Симоньян появилось видео, на котором она рассуждает о возможности ядерного взрыва над Сибирью. Симоньян считает, что не будет «ничего страшного», выйдет из строя электроника и все вернутся в 93-й год, когда «чудесно жили». После резонансного видео депутат ГД от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) призвала Симоньян извиниться перед сибиряками.
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