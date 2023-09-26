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Нобелевскую премию присудили двум биохимикам за разработки, которые помогли создать вакцины против ковида
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Нобелевскую премию по медицине присудили двум биохимикам, чьи исследования помогли разработать вакцины против ковида.
Премия присуждена венгерскому биохимику Каталин Карико и ее коллеге американскому ученому Дрю Вайсману.
«Открытия двух лауреатов Нобелевской премии сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года. Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человечества в наше время», — говорится в сообщении на сайте комитета.
Исследования ученых помогли создать в том числе вакцины против COVID-19 производства BioNTech/Pfizer и Moderna.
Вайсман и Карико в соавторстве получили множество профессиональных наград за свои медицинские исследования.
Премия присуждена венгерскому биохимику Каталин Карико и ее коллеге американскому ученому Дрю Вайсману.
«Открытия двух лауреатов Нобелевской премии сыграли решающую роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года. Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентным темпам разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человечества в наше время», — говорится в сообщении на сайте комитета.
Исследования ученых помогли создать в том числе вакцины против COVID-19 производства BioNTech/Pfizer и Moderna.
Вайсман и Карико в соавторстве получили множество профессиональных наград за свои медицинские исследования.
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