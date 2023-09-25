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В МВД Турции заявили о масштабной антитеррористической операции по всей стране
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Турции заявили, что по всей стране проводится «крупномасштабная антитеррористическая операция».
В ней задействовано более 13 тысяч силовиков, пишут СМИ со ссылкой на главу МВД Турции.
Ранее во вторник агентство Анадолу сообщило, что турецкие спецслужбы провели «операцию» против ячеек Рабочей партии Курдистана (РПК) одновременно в 18 провинциях Турции. В рамках «операции» задержаны около 90 человек, пишет издание.
Накануне Турция нанесла воздушные удары по объектам РПК на севере Ирака после попытки теракта в Анкаре.
В ней задействовано более 13 тысяч силовиков, пишут СМИ со ссылкой на главу МВД Турции.
Ранее во вторник агентство Анадолу сообщило, что турецкие спецслужбы провели «операцию» против ячеек Рабочей партии Курдистана (РПК) одновременно в 18 провинциях Турции. В рамках «операции» задержаны около 90 человек, пишет издание.
Накануне Турция нанесла воздушные удары по объектам РПК на севере Ирака после попытки теракта в Анкаре.
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