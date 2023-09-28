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В Армению прибыли более 88 тысяч жителей Нагорного Карабаха
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Армению из Нагорного Карабаха прибыли уже 88 тысяч 780 человек.
Об этом в пятницу на брифинге сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
Регистрацию прошли более 63 тысяч человек, более 20 тысяч жителей получили временное жилье.
Добавим, что в пятницу стали известны новые данные о погибших в результате взрыва в Нагорном Карабахе. По информации спасателей,
на месте взрыва обнаружены 170 останков и фрагментов тел, они будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК.
Взрыв на АЗС под Степанакертом произошел 25 сентября. Сообщалось, что в момент ЧП в этом районе находились сотни людей, которые покидали Нагорный Карабах.
28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.
Об этом в пятницу на брифинге сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
Регистрацию прошли более 63 тысяч человек, более 20 тысяч жителей получили временное жилье.
Добавим, что в пятницу стали известны новые данные о погибших в результате взрыва в Нагорном Карабахе. По информации спасателей,
на месте взрыва обнаружены 170 останков и фрагментов тел, они будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК.
Взрыв на АЗС под Степанакертом произошел 25 сентября. Сообщалось, что в момент ЧП в этом районе находились сотни людей, которые покидали Нагорный Карабах.
28 сентября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.
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