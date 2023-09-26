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Попова: в РФ нет оснований для тотального масочного режима из-за COVID-19
Фото: Вечерние Ведомости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сегодня нет оснований для введения тотального масочного режима.
Между тем, в регионах, исходя из эпидситуации, принимаются отдельные решения в медучреждениях и социальных организациях.
«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести (COVID-19 — прим. ред.) такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», — заявила Попова журналистам (цитата по ТАСС).
По последним данным оперативного штаба, заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 22%. В лидерах по числу заболеваний по-прежнему Москва (4914 случаев за неделю) и Санкт-Петербург (1204). Далее идут Самарская область (559), Свердловская область (457) и Пермский край (453).
В нескольких регионах России власти уже возвращают масочный режим.
Между тем, в регионах, исходя из эпидситуации, принимаются отдельные решения в медучреждениях и социальных организациях.
«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести (COVID-19 — прим. ред.) такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», — заявила Попова журналистам (цитата по ТАСС).
По последним данным оперативного штаба, заболеваемость ковидом в России выросла за неделю на 22%. В лидерах по числу заболеваний по-прежнему Москва (4914 случаев за неделю) и Санкт-Петербург (1204). Далее идут Самарская область (559), Свердловская область (457) и Пермский край (453).
В нескольких регионах России власти уже возвращают масочный режим.
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