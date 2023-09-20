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Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 22%
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России заболеваемость ковидом выросла за неделю на 22%.
Свежие данные приводит оперативный штаб. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 10,0 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%», — говорится в сообщении.
Увеличение заболеваемости отмечено в 74 регионах, в 14-ти из них — показатель выше, чем в среднем по стране.
В лидерах по числу заболеваний по-прежнему Москва (4914 случаев за неделю) и Санкт-Петербург (1204). Далее идут Самарская область (559), Свердловская область (457) и Пермский край (453).
По данным федерального штаба, выросла смертность, 24 человека умерли за неделю с 18 по 24 сентября. Это самый высокий показатель нынешнего сентября.
Свежие данные приводит оперативный штаб. «Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 10,0 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%», — говорится в сообщении.
Увеличение заболеваемости отмечено в 74 регионах, в 14-ти из них — показатель выше, чем в среднем по стране.
В лидерах по числу заболеваний по-прежнему Москва (4914 случаев за неделю) и Санкт-Петербург (1204). Далее идут Самарская область (559), Свердловская область (457) и Пермский край (453).
По данным федерального штаба, выросла смертность, 24 человека умерли за неделю с 18 по 24 сентября. Это самый высокий показатель нынешнего сентября.
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