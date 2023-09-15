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Суд заключил под стражу бывшего мэра Ижевска
Фото: телеграм-канал прокуратуры Удмуртии
Суд изменил меру пресечения бывшему мэру Ижевска Олегу Бекмеметьеву, который находился под домашним арестом.
По информации прокуратуры, он нарушил условия нахождения под домашним арестом (как именно — не уточняется).
«Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на 2 месяца в отношении Бекмеметьева Олега Николаевича. <...> Обвиняемый нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что в суде обвиняемый и его защитники возражали против изменения меры пресечения.
Бекмеметьеву предъявлено обвинение в совершении двух тяжких преступлений по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Свою вину он не признал.
Напомним, в июле бывшего главу города отправили под домашний арест. Его заподозрили в незаконной передаче строительной компании земельного участка. Весной этого года Бекмеметьев заявил, что уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.
Позже по делу Бекмеметьева был задержан прокурор Октябрьского района Ижевска.
Добавим, что другой бывший глава Ижевска этим летом оказался в центре внимания в связи со скандалом в в больнице. Экс-мэр города бизнесмен Денис Агашин потребовал от больницы вернуть купленные им подарки — стеклопакеты, потолки и сантехнику. Об этом ранее сообщали в удмуртском региональном отделении «Единой России».
По информации прокуратуры, он нарушил условия нахождения под домашним арестом (как именно — не уточняется).
«Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу на 2 месяца в отношении Бекмеметьева Олега Николаевича. <...> Обвиняемый нарушил условия исполнения ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что в суде обвиняемый и его защитники возражали против изменения меры пресечения.
Бекмеметьеву предъявлено обвинение в совершении двух тяжких преступлений по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Свою вину он не признал.
Напомним, в июле бывшего главу города отправили под домашний арест. Его заподозрили в незаконной передаче строительной компании земельного участка. Весной этого года Бекмеметьев заявил, что уходит в отставку в связи с переходом на новое место работы.
Позже по делу Бекмеметьева был задержан прокурор Октябрьского района Ижевска.
Добавим, что другой бывший глава Ижевска этим летом оказался в центре внимания в связи со скандалом в в больнице. Экс-мэр города бизнесмен Денис Агашин потребовал от больницы вернуть купленные им подарки — стеклопакеты, потолки и сантехнику. Об этом ранее сообщали в удмуртском региональном отделении «Единой России».
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