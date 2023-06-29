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Экс-мэр Ижевска потребовал от больницы вернуть купленные им подарки

17.48 Понедельник, 3 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Экс-мэр Ижевска бизнесмен Денис Агашин потребовал от больницы вернуть купленные им подарки — стеклопакеты, потолки и сантехнику.

Об этом сообщили в удмуртском региональном отделении «Единой России».

«Денис Агашин потребовал от Городской больницы №6 вернуть купленные им подарки, а именно стеклопакеты, натяжные потолки и сантехнику. До недавнего времени предприниматель посещал медучреждение. Бизнесмен был доволен обслуживанием и предложил отремонтировать кабинет семейного врача. Суммарно Агашин выделил на подарки 60 тысяч рублей, однако теперь ГКБ №6 получила от него письмо с требованием все вернуть», — говорится в сообщении на сайте реготделения.

В «Единой России» добавили, что предприниматель Денис Агашин был исключен из партии в 2017 году и заявили, что партия «осуждает его действия по отношению к сотрудникам Городской больницы №6 и пациентам».

В больнице подтвердили, что получили письмо, однако подробностей рассказывать не стали, пишут РИА Новости. Неизвестна также причина, по которой бизнесмен потребовал вернуть подарки. «Это не фейковая история, мы подтверждаем, что получили такое письмо от Агашина. Свои дальнейшие действия не комментируем», — пишет агентство со ссылкой на представителя больницы.

По данным из открытых источников, Денис Агашин был главой администрации Ижевска с 2010 по 2015 год. До этого, в 2009—2010 годах, занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Кандидат экономических наук. За вклад в развитие республики награждён почётной грамотой правительства региона.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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