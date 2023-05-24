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Глава Ижевска Бекмеметьев объявил о своей отставке

11.56 Пятница, 26 мая 2023
Россия и мир
Фото: страница Олега Бекмеметьева в ВК
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что уходит в отставку.

«В ближайшие дни я завершаю свою работу в Администрации города Ижевска. <...> Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат моё решение», — написал Бекмеметьев на странице в ВК.

Новое место работы он не называет. «Не всё получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей», — заявил глава города, уточнив, что он «не прощается» с жителями.

Добавим, что сегодня в Рязани глава администрации написала заявление об уходе. Об этом заявил губернатор региона Малков. «Сегодня глава администрации Елена Борисовна Сорокина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу. Её опыт и знания будут востребованы в регионе», — написал губернатор.

Причина ухода не сообщается. Малков добавил, что «администрации города необходимо взять курс на развитие».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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