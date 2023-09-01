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В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием машины ДПС
Фото: Вечерние Ведомости
В Челябинске минувшей ночью произошло смертельное ДТП с участием служебной машины ДПС.
Около трех часов ночи на улице Кузнецова «Лада Приора» столкнулась с автомобилем ДПС и опрокинулась, сообщили в региональном главке МВД. Водитель «Приоры» погиб. В полиции утверждают, что перед этим была погоня, а нарушитель, как сообщается, не выполнял законные требования госавтоинспекторов.
«По предварительным данным, 35-летний водитель автомашины "Лада Приора" не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке. Пытаясь скрыться, мужчина передвигался на автомобиле с нарушением скоростного режима <...> используя агрессивную манеру вождения, пересек шестиполосную дорогу, выехал на полосу встречного движения и неоднократно создавал аварийные ситуации», — заявили в полиции. Там утверждают, что экипажами ДПС «предпринимались все необходимые меры для недопущения более тяжких последствий произошедшего».
На место ДТП выехал главный госавтоинспектор региона. Назначена служебная проверка, «результаты которой позволят дать объективную оценку мерам, принятым дорожными полицейскими», сообщили в главке.
Напомним, минувшей ночью в Туве произошло ДТП с пятью погибшими. После аварии были уволены министр лесного хозяйства, а также руководитель Авиалесоохраны. За рулем одной из машин находился водитель ведомственного транспорта.
Около трех часов ночи на улице Кузнецова «Лада Приора» столкнулась с автомобилем ДПС и опрокинулась, сообщили в региональном главке МВД. Водитель «Приоры» погиб. В полиции утверждают, что перед этим была погоня, а нарушитель, как сообщается, не выполнял законные требования госавтоинспекторов.
«По предварительным данным, 35-летний водитель автомашины "Лада Приора" не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке. Пытаясь скрыться, мужчина передвигался на автомобиле с нарушением скоростного режима <...> используя агрессивную манеру вождения, пересек шестиполосную дорогу, выехал на полосу встречного движения и неоднократно создавал аварийные ситуации», — заявили в полиции. Там утверждают, что экипажами ДПС «предпринимались все необходимые меры для недопущения более тяжких последствий произошедшего».
На место ДТП выехал главный госавтоинспектор региона. Назначена служебная проверка, «результаты которой позволят дать объективную оценку мерам, принятым дорожными полицейскими», сообщили в главке.
Напомним, минувшей ночью в Туве произошло ДТП с пятью погибшими. После аварии были уволены министр лесного хозяйства, а также руководитель Авиалесоохраны. За рулем одной из машин находился водитель ведомственного транспорта.
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