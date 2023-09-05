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Глава Тувы уволил министра лесного хозяйства и руководителя Авиалесоохраны после ДТП с пятью погибшими
Фото: телеграм-канал Владислава Ховалыга
Глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства, а также руководителя Авиалесоохраны после ДТП, в котором погибли пять человек. Все погибшие — из одной семьи.
За рулем одной из машин находился водитель ведомственного транспорта.
По данным регионального МВД, авария произошла сегодня, 8 сентября, около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей». Столкнулись две машины. По предварительным данным, в результате скончались пять человек.
Водитель служебной машины, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Мы установили, что одним из автомобилей - участников ДТП в Улуг-Хемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ "Авиалесоохрана". По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз», — сообщил глава региона.
По его словам, в ДТП погибла целая семья из Дзун-Хемчика. «Мать была учительницей родного языка Элдиг-Хемской школы, отец трудился подсобным рабочим. Сын был студентом. В машине находились бабушка и тетя этой семьи. Старший сын, получивший травмы в этом же ДТП, госпитализирован. С младшим сыном второклассником, который был дома, работают психологи. Дети в один момент стали сиротами», — написал Ховалыг.
Глава региона заявил, что смертельное ДТП произошло «из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной». Два высокопоставленных чиновника уволены. «В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», — заявил глава региона.
Создана правительственная комиссия, которая начала служебные проверки в подведомственных учреждениях. В том числе, будет проверено соблюдение правил предрейсовых осмотров.
На территории Дзун-Хемчикского кожууна (муниципального района) объявлен траур.
За рулем одной из машин находился водитель ведомственного транспорта.
По данным регионального МВД, авария произошла сегодня, 8 сентября, около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей». Столкнулись две машины. По предварительным данным, в результате скончались пять человек.
Водитель служебной машины, предположительно, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Мы установили, что одним из автомобилей - участников ДТП в Улуг-Хемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ "Авиалесоохрана". По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз», — сообщил глава региона.
По его словам, в ДТП погибла целая семья из Дзун-Хемчика. «Мать была учительницей родного языка Элдиг-Хемской школы, отец трудился подсобным рабочим. Сын был студентом. В машине находились бабушка и тетя этой семьи. Старший сын, получивший травмы в этом же ДТП, госпитализирован. С младшим сыном второклассником, который был дома, работают психологи. Дети в один момент стали сиротами», — написал Ховалыг.
Глава региона заявил, что смертельное ДТП произошло «из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной». Два высокопоставленных чиновника уволены. «В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», — заявил глава региона.
Создана правительственная комиссия, которая начала служебные проверки в подведомственных учреждениях. В том числе, будет проверено соблюдение правил предрейсовых осмотров.
На территории Дзун-Хемчикского кожууна (муниципального района) объявлен траур.
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