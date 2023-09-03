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Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Житель ЯНАО, который на прошлой неделе устроил стрельбу при выселении из аварийного дома, скончался в больнице.
«Скончался, врачи сделали все, что могли», – пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.
Причина смерти не уточняется.
На прошлой неделе в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска мужчина открыл стрельбу после того, как к нему пришли судебные приставы. По данным СК, приставы исполняли судебное решение «о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса».
Мужчина «категорически отказался общаться с приставами» и выстрелил в воздух из ружья. После он поджег свою машину и укрылся в доме, также сообщалось, что он поджег помещение. Задержание произошло ночью. После этого мужчину доставили в больницу. По информации в местных СМИ, у него якобы были диагностированы ожоги более 75% тела.
Против ямальца были возбуждены два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Чиновники говорят, что местному жителю ранее якобы предоставляли благоустроенное жилье вместо аварийного, но он от переселения отказался. В СМИ сообщали, что все остальные жильцы этого дома были расселены.
«Скончался, врачи сделали все, что могли», – пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.
Причина смерти не уточняется.
На прошлой неделе в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска мужчина открыл стрельбу после того, как к нему пришли судебные приставы. По данным СК, приставы исполняли судебное решение «о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса».
Мужчина «категорически отказался общаться с приставами» и выстрелил в воздух из ружья. После он поджег свою машину и укрылся в доме, также сообщалось, что он поджег помещение. Задержание произошло ночью. После этого мужчину доставили в больницу. По информации в местных СМИ, у него якобы были диагностированы ожоги более 75% тела.
Против ямальца были возбуждены два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Чиновники говорят, что местному жителю ранее якобы предоставляли благоустроенное жилье вместо аварийного, но он от переселения отказался. В СМИ сообщали, что все остальные жильцы этого дома были расселены.
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