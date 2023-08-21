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В Ноябрьске задержан мужчина, который открыл стрельбу во время визита приставов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ноябрьске задержан мужчина, который открыл стрельбу после того, как к нему пришли судебные приставы.
Стрельба произошла накануне в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска. Сначала в СМИ появилась информация о том, что судебные приставы пришли забрать автомобиль, принадлежащий мужчине, из-за долгов. Позже в СУ СК по региону уточнили, что речь идет о выселении из аварийного жилья. Мужчина «категорически отказался общаться с приставами» и выстрелил в воздух.
«По данным следствия, 28 августа в городе Ноябрьске сотрудники отдела судебных приставов <...> в рамках исполнения судебного решения о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса, прибыли к деревянному дому, находящемуся в частном секторе. 61-летний мужчина, проживающий в данном аварийном строении, категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвел выстрел из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в указанном доме», — говорится в сообщении СУ СК.
Здание было оцеплено, со стрелком вели переговоры. Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Задержание произошло ночью. После этого мужчину доставили в больницу, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии. Почему мужчине понадобилась помощь врачей и в каком он состоянии, не уточняется.
В СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Стрельба произошла накануне в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска. Сначала в СМИ появилась информация о том, что судебные приставы пришли забрать автомобиль, принадлежащий мужчине, из-за долгов. Позже в СУ СК по региону уточнили, что речь идет о выселении из аварийного жилья. Мужчина «категорически отказался общаться с приставами» и выстрелил в воздух.
«По данным следствия, 28 августа в городе Ноябрьске сотрудники отдела судебных приставов <...> в рамках исполнения судебного решения о выселении граждан из частного жилья, признанного аварийным, с целью последующего его сноса, прибыли к деревянному дому, находящемуся в частном секторе. 61-летний мужчина, проживающий в данном аварийном строении, категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвел выстрел из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в указанном доме», — говорится в сообщении СУ СК.
Здание было оцеплено, со стрелком вели переговоры. Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Задержание произошло ночью. После этого мужчину доставили в больницу, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии. Почему мужчине понадобилась помощь врачей и в каком он состоянии, не уточняется.
В СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
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