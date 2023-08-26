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Генерал Нгема принес присягу в качестве президента Габона после военного мятежа
Фото: Вечерние Ведомости
Глава республиканской гвардии Габона, генерал Брайс Олиги Нгема, принес присягу в качестве президента переходного периода.
Генерал объявил о том, что новая конституция в стране будет принята на референдуме.
По его словам, механизмы действующей конституции «больше не могут обеспечить безопасность» в стране. «Очень важно, чтобы габонцы всех слоев общества согласились принять новую конституцию путем голосования на референдуме», — заявил Нгема на церемонии принесения присяги (трансляцию вел канал Gabon 24).
С помощью референдума также предложено принять уголовный и избирательный кодексы.
На прошлой неделе власть в стране захватили военные. Глава республиканской гвардии генерал Нгема заявил, что действующий президент страны отправлен в отставку.
По словам генерала, в стране есть недовольство нынешней властью, президент «не имел права избираться на третий срок, Конституция была попрана, сама методика выборов была плохой». «Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность <...> Поэтому армия решила перевернуть страницу и взять на себя ответственность», — заявил ранее Нгема.
Военные Габона выступили на национальном телевидении, они объявили о роспуске органов власти и отмене результатов президентских выборов.
Генерал объявил о том, что новая конституция в стране будет принята на референдуме.
По его словам, механизмы действующей конституции «больше не могут обеспечить безопасность» в стране. «Очень важно, чтобы габонцы всех слоев общества согласились принять новую конституцию путем голосования на референдуме», — заявил Нгема на церемонии принесения присяги (трансляцию вел канал Gabon 24).
С помощью референдума также предложено принять уголовный и избирательный кодексы.
На прошлой неделе власть в стране захватили военные. Глава республиканской гвардии генерал Нгема заявил, что действующий президент страны отправлен в отставку.
По словам генерала, в стране есть недовольство нынешней властью, президент «не имел права избираться на третий срок, Конституция была попрана, сама методика выборов была плохой». «Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность <...> Поэтому армия решила перевернуть страницу и взять на себя ответственность», — заявил ранее Нгема.
Военные Габона выступили на национальном телевидении, они объявили о роспуске органов власти и отмене результатов президентских выборов.
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