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СМИ: президент Габона отправлен в отставку на фоне мятежа военных
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава республиканской гвардии Габона, генерал Брайс Олиги Нгема, заявил, что действующий президент страны отправлен в отставку.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на генерала. По данным издания, он может стать новым лидером страны.
Генерал заявил, что президент «Али Бонго уходит в отставку». На вопрос журналиста, какая судьба ждет действующего президента, генерал ответил, что «он пенсионер, пользуется всеми правами, он обычный габонец, как и все остальные».
При этом генерал не смог подтвердить информацию о том, что глава государства находится под домашним арестом в своем доме в Либревиле.
Генерал заявил, что в стране есть недовольство нынешней властью. По его словам, президент «не имел права избираться на третий срок, Конституция была попрана, сама методика выборов была плохой». «Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность <...> Поэтому армия решила перевернуть страницу и взять на себя ответственность», — цитирует издание генерала.
Ранее военные Габона выступили на национальном телевидении, они объявили о роспуске органов власти и отмене результатов президентских выборов, которые состоялись в субботу. По информации в СМИ, в среду «по всей стране прошли демонстрации в поддержку мятежников».
Действующий президент был переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2 процента голосов. Али Бонго Ондимба занимает этот пост c 16 октября 2009 года. Он стал президентом после смерти своего отца, бывшего главы государства Омара Бонго. Семья Бонго правила в общей сложности 56 лет.
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на генерала. По данным издания, он может стать новым лидером страны.
Генерал заявил, что президент «Али Бонго уходит в отставку». На вопрос журналиста, какая судьба ждет действующего президента, генерал ответил, что «он пенсионер, пользуется всеми правами, он обычный габонец, как и все остальные».
При этом генерал не смог подтвердить информацию о том, что глава государства находится под домашним арестом в своем доме в Либревиле.
Генерал заявил, что в стране есть недовольство нынешней властью. По его словам, президент «не имел права избираться на третий срок, Конституция была попрана, сама методика выборов была плохой». «Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность <...> Поэтому армия решила перевернуть страницу и взять на себя ответственность», — цитирует издание генерала.
Ранее военные Габона выступили на национальном телевидении, они объявили о роспуске органов власти и отмене результатов президентских выборов, которые состоялись в субботу. По информации в СМИ, в среду «по всей стране прошли демонстрации в поддержку мятежников».
Действующий президент был переизбран на пост главы государства, он набрал 64,2 процента голосов. Али Бонго Ондимба занимает этот пост c 16 октября 2009 года. Он стал президентом после смерти своего отца, бывшего главы государства Омара Бонго. Семья Бонго правила в общей сложности 56 лет.
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