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В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
Фото: ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
В Красноярске полицейские вместе с представителями военкоматов провели «массированные рейдовые мероприятия на крупных рынках».
По итогам рейда 18 человек получили повестки. «Выявлен 21 гражданин, принятый в гражданство РФ, но не состоящий на учете в военном комиссариате. Из них 18 вручены повестки для явки в военные комиссариаты, а на троих составлены административные протоколы за уклонение от воинского учета», — сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
В главке добавили, что всего было «отработано» 212 граждан. «В ходе мероприятия было отработано 212 граждан, из них 147 были доставлены в ОП №4 МУ МВД России "Красноярское". Составлено 10 протоколов за нарушение въезда на территорию страны, нарушение режима пребывания, уклонение от иммиграционного контроля», — говорится в релизе.
Напомним, в последнее время в нескольких городах России прошли полицейские рейды «в местах концентрации иностранных граждан». Так, полиция Санкт-Петербурга доставила в военкомат около сотни мигрантов.
На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто уклоняется от постановки на воинский учет и мобилизации. В пояснительной записке указано, что за 2022 год российское гражданство получили более 691 тысячи иностранных граждан.
По итогам рейда 18 человек получили повестки. «Выявлен 21 гражданин, принятый в гражданство РФ, но не состоящий на учете в военном комиссариате. Из них 18 вручены повестки для явки в военные комиссариаты, а на троих составлены административные протоколы за уклонение от воинского учета», — сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
В главке добавили, что всего было «отработано» 212 граждан. «В ходе мероприятия было отработано 212 граждан, из них 147 были доставлены в ОП №4 МУ МВД России "Красноярское". Составлено 10 протоколов за нарушение въезда на территорию страны, нарушение режима пребывания, уклонение от иммиграционного контроля», — говорится в релизе.
Напомним, в последнее время в нескольких городах России прошли полицейские рейды «в местах концентрации иностранных граждан». Так, полиция Санкт-Петербурга доставила в военкомат около сотни мигрантов.
На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто уклоняется от постановки на воинский учет и мобилизации. В пояснительной записке указано, что за 2022 год российское гражданство получили более 691 тысячи иностранных граждан.
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