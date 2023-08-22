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В ГД внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает лишать приобретенного гражданства РФ тех, кто уклоняется от постановки на воинский учет и мобилизации.
«Уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации даёт не только права, но и соответствующие обязанности», — говорится в пояснительной записке к документу, автор инициативы — депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ).
По его словам, иностранцы вместе с гражданством РФ получают права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения, при этом «не имеют намерения» нести воинскую обязанность. Автор документа считает, что вопрос имеет «особую актуальность в период проведения специальной военной операции».
В пояснительной записке со ссылкой на МВД приводится миграционная статистика. Так, за 2022 год российское гражданство получили более 691 тысячи иностранных граждан из:
Таджикистана (173 634 чел.),
Армении (45 тыс.),
Казахстана (42 тыс.),
Киргизии (23,4 тыс.),
Узбекистана (27 тыс.),
Азербайджана (23,6 тыс.),
Туркменистана (3,4 тыс.).
В первом квартале 2023 года российское гражданство получили более 106 тысяч иностранных граждан.
«Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации», — говорится в документе.
Напомним, в последнее время в нескольких городах России прошли полицейские рейды «в местах концентрации иностранных граждан». Так, в Белгороде девять мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет, были доставлены с овощного рынка прямо в военкомат. Ранее аналогичный рейд провела полиция в Санкт-Петербурге, в военкомат было доставлено около сотни мигрантов.
«Уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, игнорируя тот факт, что гражданство Российской Федерации даёт не только права, но и соответствующие обязанности», — говорится в пояснительной записке к документу, автор инициативы — депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ).
По его словам, иностранцы вместе с гражданством РФ получают права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения, при этом «не имеют намерения» нести воинскую обязанность. Автор документа считает, что вопрос имеет «особую актуальность в период проведения специальной военной операции».
В пояснительной записке со ссылкой на МВД приводится миграционная статистика. Так, за 2022 год российское гражданство получили более 691 тысячи иностранных граждан из:
Таджикистана (173 634 чел.),
Армении (45 тыс.),
Казахстана (42 тыс.),
Киргизии (23,4 тыс.),
Узбекистана (27 тыс.),
Азербайджана (23,6 тыс.),
Туркменистана (3,4 тыс.).
В первом квартале 2023 года российское гражданство получили более 106 тысяч иностранных граждан.
«Законопроектом предлагается мера в виде прекращения гражданства Российской Федерации в случае, если лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации, не встали на воинский учет в определенное законодательством время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации», — говорится в документе.
Напомним, в последнее время в нескольких городах России прошли полицейские рейды «в местах концентрации иностранных граждан». Так, в Белгороде девять мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет, были доставлены с овощного рынка прямо в военкомат. Ранее аналогичный рейд провела полиция в Санкт-Петербурге, в военкомат было доставлено около сотни мигрантов.
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