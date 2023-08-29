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Минкульт: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям
Фото: Вечерние Ведомости
В министерстве культуры РФ считают, что голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Об этом говорится в ответе замглавы министерства Малышева на обращение вице-спикера ГД Даванкова, пишет ТАСС со ссылкой на письмо.
В начале августа депутат обратился к Мишустину и предложил провести эксперимент «по принудительному лицензированию картин из недружественных стран», в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймер», пишет агентство.
В министерстве культуры депутату ответили, что эти фильмы не соответствуют российским ценностям. «Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы - "Барби" и "Оппенгеймер" - не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в письме.
Представитель министерства отмечает, что российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами», в качестве примера приводятся «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель».
В ведомстве считают, что импортозамещение в кино «способствует развитию отечественной кинематографии». Кроме того, чиновник обращает внимание и на юридический аспект. «Введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности, а также может привести к значительным негативным последствиям в перспективе для всех креативных индустрий, включая национальную киноотрасль», — пояснил замминистра.
Напомним, в марте Путин утвердил Концепцию внешней политики РФ. В числе национальных интересов страны, в том числе, указаны защита россиян от «деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия», а также «традиционные ценности и сохранение исторического наследия».
Об этом говорится в ответе замглавы министерства Малышева на обращение вице-спикера ГД Даванкова, пишет ТАСС со ссылкой на письмо.
В начале августа депутат обратился к Мишустину и предложил провести эксперимент «по принудительному лицензированию картин из недружественных стран», в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймер», пишет агентство.
В министерстве культуры депутату ответили, что эти фильмы не соответствуют российским ценностям. «Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы - "Барби" и "Оппенгеймер" - не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в письме.
Представитель министерства отмечает, что российский прокат «насыщен качественными отечественными премьерами», в качестве примера приводятся «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель».
В ведомстве считают, что импортозамещение в кино «способствует развитию отечественной кинематографии». Кроме того, чиновник обращает внимание и на юридический аспект. «Введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности, а также может привести к значительным негативным последствиям в перспективе для всех креативных индустрий, включая национальную киноотрасль», — пояснил замминистра.
Напомним, в марте Путин утвердил Концепцию внешней политики РФ. В числе национальных интересов страны, в том числе, указаны защита россиян от «деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия», а также «традиционные ценности и сохранение исторического наследия».
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