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Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики РФ. Главное

19.45 Пятница, 31 марта 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики Российской Федерации. Пятничное совещание с постоянными членами Совбеза было посвящено её обсуждению.

Основное внимание в документе уделено вопросам мира и безопасности. 43-страничный Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Собрали главное, о чем говорится в документе.

О России с точки зрения внешней политики

- Россия занимает особое положение как самобытное государство-цивилизация.
- Россия — обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, она сплотила народы, которые составляют культурную «общность Русского мира».
- Россия выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил.
- Россия обеспечивает условия для мирного развития человечества.
- Внешняя политика России носит «миролюбивый, предсказуемый характер».
- Отношение России к другим странам определяется «конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики» в отношении РФ.

О современном мире

- Постепенно формируется справедливый мир и «демократизация международных отношений», однако некоторые страны пытаются «устранить конкурентов в военно-политической и экономической сферах и подавить инакомыслие» (для этого используют санкции, шантаж, манипуляции, «провоцирование госпереворотов и вооруженных конфликтов»).

- Серьезное давление оказывается на ООН (из-за этого, например, странам сложно отвечать на такие угрозы, как распространение оружия массового уничтожения, опасных патогенов и инфекций).

- «Снижается эффективность дипломатии. Остро ощущается дефицит доверия в международных делах».

- В отношениях между странами «повышается роль фактора силы».

- «Использование военной силы в нарушение международного права» повышает риск перерастания конфликтов в глобальную войну.

- Гибридная война нового типа направлена на всемерное ослабление России.

- «Россия не считает себя врагом Запада, не имеет по отношению к нему враждебных намерений».

- Россия намерена отстаивать свое право на существование «всеми имеющимися средствами».

О национальных интересах РФ во внешней политике

Таких интересов, судя по документу, девять (коротко):

1. Защита конституционного строя, суверенитета, территории страны «от деструктивного иностранного воздействия».
2. Стратегическая стабильность, укрепление международного мира.
3. Укрепление правовых международных отношений.
4. Защита прав и свобод россиян.
5. Защита россиян от «деструктивного иностранного информационно-психологического воздействия».
6. Качество жизни и благосостояние граждан.
7. Развитие экономики.
8.Традиционные ценности и сохранение исторического наследия.
9. Экология, рациональное природопользование и «адаптация к изменениям климата».

Исходя из этих позиций определяются стратегические цели (их три) и детальные задачи (их 14).

Так, к целям относится обеспечение безопасности РФ, ее суверенитета и территориальной целостности, создание благоприятных внешних условий для развития страны и упрочение позиций России «как одного из ответственных, влиятельных и самостоятельных центров современного мира».

В задачах детально расписано, в частности, о поддержании международного мира, «добрососедстве с сопредельными государствами» и глобальных угрозах.

Приоритеты во внешней политике

Самая большая глава Концепции посвящена приоритетным направлениям внешней политики. Их девять.

Например, формирование справедливого мироустройства (речь, в том числе, о невмешательстве во внутренние дела стран, верховенстве международного права и восстановлении роли ООН). При этом подчеркивается, что решения международных органов, которые противоречат Конституции РФ, исполнению не подлежат. Добавим, что в начале документа особо подчеркивается, что правовую основу Концепции в целом составляет Конституция РФ и «общепризнанные» нормы международного права.

Еще один приоритет — международный мир и безопасность. Для этого Россия намерена уделять внимание «мирным средствам», прежде всего дипломатии, переговорам и «добрым услугам».

ВС при этом могут быть использованы в порядке самообороны в соответствии с международным правом. Если же иностранные государства представляют угрозу суверенитету и территории страны (речь, в том числе, о санкциях, о «недружественных действиях с использованием информационно-коммуникационных технологий»), то РФ в таком случае может принять «симметричные и асимметричные меры».

Еще один приоритет связан с тем, чтобы не допускать обострения в отношениях между странами до уровня военных конфликтов, в том числе с применением ядерного оружия. Также в качестве приоритета указано предотвращение гонки вооружения и «повышение роли России в миротворческой деятельности».

Что касается Интернета, то здесь одним из приоритетов указано «противодействие политике недружественных государств по милитаризации глобального информационного пространства».

Еще одно направление касается борьбы с коррупцией и «транснациональной преступностью», а также ликвидации «безопасных гаваней» для преступников.

К другим глобальным приоритетам страны относятся интересы в Мировом океане и космосе. Например, предлагается всем государствам принять «обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе».

В главе о защите прав россиян в качестве приоритетов указано недопустимость необоснованного юридического преследования и дискриминации за рубежом. А что касается соотечественников, которые проживают в других странах, то для тех, кто «конструктивно настроен по отношению к России», будет поощряться добровольное переселение.

О «конструктивном настрое» также говорится в пункте о СМИ. В качестве приоритета указано, что от дискриминации за рубежом будут защищать российские СМИ, а также «конструктивно настроенные по отношению к России СМИ соотечественников, проживающих за рубежом». К СМИ при этом должен быть обеспечен свободный доступ, а международные нормы должны защищать их деятельность.

Пятая глава

Пятая глава Концепции посвящена региональным направлениям внешней политики. В ней, в частности, подробно описаны цели и задачи внешней политики РФ в международных отношениях с КНР, Индией, странами исламской цивилизации, Африкой, США, Европой и т.д. Основной акцент сделан на развитии международных организаций и торгово-экономических связях с «конструктивно настроенными» странами.

Так, например, «всё более востребованными и надежными партнерами РФ в вопросах безопасности» названы исламские страны. Большинство же государств Европы, как указано в документе, проводят агрессивную политику по отношению к России, поэтому в качестве приоритета рассматривается «формирование новой модели сосуществования» с ними.

Добавим, что одной из главных целей в этой главе указано «преобразование ближнего зарубежья в зону мира и добрососедства».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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