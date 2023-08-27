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Губернатор Воронежской области сообщил о беспилотнике

16.59 Среда, 30 августа 2023
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о беспилотнике, который был обнаружен недалеко от Воронежа.

«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — говорится в телеграм-канале Гусева.

В среду днем о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Орловской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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