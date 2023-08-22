Возрастное ограничение 18+
Губернатор Клычков: в Орловской области упал еще один беспилотник
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Орловской области Клычков заявил, что еще один беспилотник обезврежен средствами РЭБ.
По его словам, дрон упал на территории Корсаковского района.
«Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», — написал Клычков. По его словам, место оцеплено, «никаких повреждений или пострадавших нет».
Минувшей ночью он сообщил, что средствами ПВО над территорией Орловской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
По его словам, дрон упал на территории Корсаковского района.
«Сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», — написал Клычков. По его словам, место оцеплено, «никаких повреждений или пострадавших нет».
Минувшей ночью он сообщил, что средствами ПВО над территорией Орловской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата. О повреждениях и пострадавших не сообщается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Минздрав заявил о восьми пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган
29 августа 2023
29 августа 2023