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В Приморье неизвестные подожгли около двух десятков электросамокатов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Дальнегорске двое неизвестных подожгли почти два десятка электросамокатов на зарядной станции.
Видео появилось в местных пабликах. На записи видно, как два человека в темной одежде и капюшонах поливают жидкостью ряд самокатов и поджигают.
Полиция возбудила уголовное дело. Поджигателей ищут.
Добавим, в столице Франции с 1 сентября будет невозможна аренда электросамокатов. Власти города не будут возобновлять контракты с тремя частными операторами. Еще в апреле в Париже состоялся городской референдум, на котором 89% проголосовавших высказались за то, чтобы запретить использование электросамокатов в городе и упразднить этот сервис.
Видео появилось в местных пабликах. На записи видно, как два человека в темной одежде и капюшонах поливают жидкостью ряд самокатов и поджигают.
Полиция возбудила уголовное дело. Поджигателей ищут.
Добавим, в столице Франции с 1 сентября будет невозможна аренда электросамокатов. Власти города не будут возобновлять контракты с тремя частными операторами. Еще в апреле в Париже состоялся городской референдум, на котором 89% проголосовавших высказались за то, чтобы запретить использование электросамокатов в городе и упразднить этот сервис.
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