В Париже с 1 сентября будет невозможна аренда электросамокатов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Париже с 1 сентября аренда электросамокатов будет невозможна.Власти города не будут возобновлять контракты с тремя частными операторами, которые предоставляют услуги по аренде этих транспортных средств, пишут местные СМИ.Напомним, еще в апреле в Париже состоялся городской референдум, на котором 89% проголосовавших высказались за то, чтобы запретить использование электросамокатов в городе и упразднить этот сервис.В голосовании приняли участие 103 тысячи парижан (из 1,3 млн зарегистрированных в списках избирателей). Добавим, что прокатные компании обратили внимание на «низкую явку на референдуме», отметив, что явка могла бы быть «более активной и представительной», если бы было проведено электронное голосование, было открыто больше избирательных участков, а муниципальные власти донесли информацию до всех горожан.Лицензия у компаний истекает 31 августа. До 1 сентября им предстоит вывезти с улиц города 15 тысяч электросамокатов. Транспортные средства увозят в другие города Франции, а также Германии, Польши, Италии и др.Как отмечают СМИ, Париж станет первой европейской столицей, фактически запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению.