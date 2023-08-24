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В Московской области экс-судья получил девять лет колонии по делу о взятке от адвоката

17.14 Понедельник, 28 августа 2023
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Московской области экс-судья приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о крупной взятке.

Бывшего судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова обвинили в получении 13 миллионов рублей за «нужный приговор», пишут РИА Новости.

В начале 2021 года судья рассматривал дело о распространении наркотиков. Перед вынесением приговора он якобы оказался в уборной вместе с адвокатом по этому делу, у адвоката при этом был пакет с 13 миллионами рублей наличными, писали Право.RU. Судья был задержан вместе с адвокатом и деньгами. Котов при этом назвал случившееся провокацией.

Адвокат, которая была посредником при передаче взятки, также получила срок — пять с половиной лет колонии общего режима и штраф в 13 миллионов рублей. Судя по карточке дела на сайте суда, она проходила сразу по нескольким статьям УК — о мошенничестве, даче взятки и приготовлении к преступлению.

Бывший судья также должен выплатить штраф в 26 миллионов рублей.

По данным РИА Новости, оба фигуранта были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, в июле в Подмосковье неизвестный на остановке облил зеленкой адвоката Елену Пономареву, она была свидетелем по делу Котова. Ранее она дала показания против бывшего судьи, пишет агентство.

После нападения в Адвокатской палате Московской области заявляли, что «обращения в правоохранительные органы результатов не дали».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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