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В Подмосковье неизвестный на остановке облил зеленкой адвоката Пономареву
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Подмосковье неизвестный на остановке облил зеленкой адвоката Елену Пономареву.
О нападении сообщили в Адвокатской палате Московской области.
«Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — сообщила пресс-служба палаты.
Адвокат уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью.
«Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб», — говорится в сообщении.
В Адвокатской палате заявили, что «обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были».
Нападение произошло 6 июля, утром в пятницу Пономарева написала на своей странице в ВК, что у нее диагностирован ожог глаз второй степени. Она уточнила, что нападение произошло на Рублевском шоссе, 16 корп. 1.
«Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия», — заявили коллеги пострадавшей.
О нападении сообщили в Адвокатской палате Московской области.
«Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — сообщила пресс-служба палаты.
Адвокат уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью.
«Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб», — говорится в сообщении.
В Адвокатской палате заявили, что «обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были».
Нападение произошло 6 июля, утром в пятницу Пономарева написала на своей странице в ВК, что у нее диагностирован ожог глаз второй степени. Она уточнила, что нападение произошло на Рублевском шоссе, 16 корп. 1.
«Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия», — заявили коллеги пострадавшей.
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