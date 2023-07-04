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В Подмосковье неизвестный на остановке облил зеленкой адвоката Пономареву

10.17 Пятница, 7 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Подмосковье неизвестный на остановке облил зеленкой адвоката Елену Пономареву.

О нападении сообщили в Адвокатской палате Московской области.

«Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз», — сообщила пресс-служба палаты.

Адвокат уверена, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью.

«Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб», — говорится в сообщении.

В Адвокатской палате заявили, что «обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были».

Нападение произошло 6 июля, утром в пятницу Пономарева написала на своей странице в ВК, что у нее диагностирован ожог глаз второй степени. Она уточнила, что нападение произошло на Рублевском шоссе, 16 корп. 1.

«Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия», — заявили коллеги пострадавшей.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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