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В Белгороде полиция увезла мигрантов с овощного рынка в военкомат
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Белгороде сотрудники полиции провели рейд «в местах концентрации иностранных граждан».
В итоге девять мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет, были доставлены с овощного рынка прямо в военкомат.
«В ходе рейда на одном из овощных рынков полицейские выявили девять мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете. Они были доставлены в военкоматы для принятия соответствующего решения», — сообщает управление МВД по Белгородской области.
В ведомстве добавили, что ещё двоих привлекли к административной ответственности «за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта».
Напомним, ранее аналогичный рейд провела полиция в Санкт-Петербурге, в военкомат было доставлено около сотни мигрантов.
В итоге девять мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет, были доставлены с овощного рынка прямо в военкомат.
«В ходе рейда на одном из овощных рынков полицейские выявили девять мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации, но не состоящих на воинском учете. Они были доставлены в военкоматы для принятия соответствующего решения», — сообщает управление МВД по Белгородской области.
В ведомстве добавили, что ещё двоих привлекли к административной ответственности «за умышленную порчу либо утрату по небрежности паспорта».
Напомним, ранее аналогичный рейд провела полиция в Санкт-Петербурге, в военкомат было доставлено около сотни мигрантов.
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