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В России с начала года выросло число баров и алкомаркетов
Фото: Вечерние Ведомости
Количество баров и алкомаркетов в России с начала года выросло на 4,7% и 3,4% соответственно.
В январе в России насчитывалось 10 148 баров, в августе — уже 10 626. Алкогольных магазинов в начале года было 15 967, в этом месяце насчитывается 16 511 точек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус».
Напомним, недавно в НИФИ Минфина подсчитали, что в России около 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя приходится на продавцов без лицензии. Больше половины такой продукции — фальсификат.
В январе в России насчитывалось 10 148 баров, в августе — уже 10 626. Алкогольных магазинов в начале года было 15 967, в этом месяце насчитывается 16 511 точек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус».
Напомним, недавно в НИФИ Минфина подсчитали, что в России около 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя приходится на продавцов без лицензии. Больше половины такой продукции — фальсификат.
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