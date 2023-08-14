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Минфин: 99% онлайн-продаж алкоголя в РФ приходятся на продавцов без лицензии

14.10 Пятница, 18 августа 2023
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В России около 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя приходится на продавцов без лицензии. Больше половины такой продукции — фальсификат.

Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на документы Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

При этом 0,6% из числа тех, кто нелегально торгует алкоголем через интернет, имеют лицензию (напомним, онлайн-продажа спиртного в РФ запрещена).

В документах отмечается, что на данный момент есть более двух тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой. Такие ресурсы имеют около 8,9 миллиона посещений в месяц, средний чек — пять тысяч рублей. В целом теневой рынок нелегальной онлайн-продажи алкоголя оценивается в 30 миллиардов рублей.

Эксперты подсчитали, что, если ситуация с нелегальными онлайн-продажами алкоголя сохранится, то через пять лет суммарный объем выпадающих доходов госбюджета составит 253,7 миллиарда рублей, пишет агентство.

Напомним, недавно сенатор Клишас предложил законопроект о регулировании онлайн-торговли алкоголем. Однако его инициатива была раскритикована в МВД. В легализации онлайн-торговли алкоголем министерство усмотрело «риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного». Это может привести к тому, что алкоголь смогут покупать несовершеннолетние, в том числе в ночное время, кроме того, возникнут условия для сбыта поддельных спиртных напитков, полагают в ведомстве.

Клишас в ответ на это заявил об «отсутствии любого госконтроля» в отношении онлайн-торговли спиртным. «24 часа в сутки, потребителям любого возраста, без всяких ограничений торговля контрафактной алкогольной продукцией через интернет — это реальность сегодняшнего дня, которую МВД старается просто не замечать », — заявил накануне сенатор.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

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