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Губернатор Кожемяко объявил о введении ЧС федерального характера в Приморье
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Кожемяко объявил о введении ЧС федерального характера в Приморье. На данный момент от мощных ливней и подтоплений пострадали более пяти тысяч домовладений.
«ЧС федерального характера вводится в Приморье. <...> Ведён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кожемяко.
По его словам, обильные осадки за последние две недели нанесли серьёзный ущерб жителям целого ряда населённых пунктов.
«Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьёзный урон нанесён сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей», — заявил глава региона.
Подробнее о ситуации в регионе мы писали здесь.
«ЧС федерального характера вводится в Приморье. <...> Ведён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кожемяко.
По его словам, обильные осадки за последние две недели нанесли серьёзный ущерб жителям целого ряда населённых пунктов.
«Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьёзный урон нанесён сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей», — заявил глава региона.
Подробнее о ситуации в регионе мы писали здесь.
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