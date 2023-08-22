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В Приморье из-за мощных ливней эвакуируют детские сады
Фото: телеграм-канал прокуратуры Приморского края
Мощные ливни на этой неделе накрыли Приморье. Несколько территорий подтоплено в результате паводков.
Экстренные службы сообщают об отрезанных от дорог населенных пунктах, разрушенных мостах и трассах. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
От воды пострадали в том числе несколько школ. Из зданий откачивают воду, помещения необходимо просушивать и делать ремонт, в связи с этим начало учебного года в Приморье может быть сдвинуто, сообщили в Минобразования края.
Также пострадали детские сады, в том числе в краевой столице. В пятницу из двух детских садов Владивостока, пострадавших от подтопления ливневыми стоками, эвакуировали воспитанников и сотрудников, сообщила прокуратура. Часть детей разместили в другом детском саду, часть передали родителям.
Глава региона Кожемяко обратился к работодателям с просьбой отпускать сотрудников с работы пораньше, чтобы не создавать заторы на дорогах. «Прошу руководителей предприятий по возможности сократить рабочий день, отпустить сотрудников пораньше. Уважаемые приморцы, из-за обильных осадков ситуация на дорогах края сложная, есть переливы через дороги, повреждения дорожного полотна и мостов. Прошу вас воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости», — говорится в обращении главы региона.
Прокуратура заявила, что отдельное внимание уделяется состоянию кюветов и ливневых канализаций. «В настоящее время проверки уже показали неудовлетворительное состояние некоторых из них», — сообщили в ведомстве.
Между тем, в местных пабликах появилась информация о якобы «открытых шлюзах» на территории Китая, что привело к затоплениям. Власти назвали эту информацию недостоверной. «В сети Интернет ходит фейковая информация об открытии шлюзов в Китае, что поспособствует резкому подъему воды в наших реках. Официально заявляю, что это ложь, а уж тем более то, что такую информацию говорят местные спасатели. Не верьте этим слухам, верьте проверенной информации, которую мы ежедневно публикуем в официальных пабликах», — заявил глава Михайловского муниципального района.
Коротко о ситуации на данный момент:
- во Владивостоке без электричества остались в общей сложности около 70 тыс. жителей;
- в городе развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая. Власти заявили, что находиться рядом с рекой сейчас небезопасно. Организован вынужденный сброс воды с Богатинского водохранилища;
- в Шкотовском муниципальном районе, где резко ухудшилась гидрологическая обстановка, введен режим ЧС муниципального характера. Для жителей организован подвоз воды и продуктов;
- в Уссурийском округе подтапливает территории из-за разлива реки Казачка, для населения развернуты ПВР, там организовано дежурство фельдшера;
- в Михайловском районе жителей предупредили, что водоснабжение села Михайловка может быть приостановлено из-за повышения уровня воды в реке Бакарасьевка. Жителей просят запастись водой.
Экстренные службы сообщают об отрезанных от дорог населенных пунктах, разрушенных мостах и трассах. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
От воды пострадали в том числе несколько школ. Из зданий откачивают воду, помещения необходимо просушивать и делать ремонт, в связи с этим начало учебного года в Приморье может быть сдвинуто, сообщили в Минобразования края.
Также пострадали детские сады, в том числе в краевой столице. В пятницу из двух детских садов Владивостока, пострадавших от подтопления ливневыми стоками, эвакуировали воспитанников и сотрудников, сообщила прокуратура. Часть детей разместили в другом детском саду, часть передали родителям.
Глава региона Кожемяко обратился к работодателям с просьбой отпускать сотрудников с работы пораньше, чтобы не создавать заторы на дорогах. «Прошу руководителей предприятий по возможности сократить рабочий день, отпустить сотрудников пораньше. Уважаемые приморцы, из-за обильных осадков ситуация на дорогах края сложная, есть переливы через дороги, повреждения дорожного полотна и мостов. Прошу вас воздержаться от поездок на личном автотранспорте без особой необходимости», — говорится в обращении главы региона.
Прокуратура заявила, что отдельное внимание уделяется состоянию кюветов и ливневых канализаций. «В настоящее время проверки уже показали неудовлетворительное состояние некоторых из них», — сообщили в ведомстве.
Между тем, в местных пабликах появилась информация о якобы «открытых шлюзах» на территории Китая, что привело к затоплениям. Власти назвали эту информацию недостоверной. «В сети Интернет ходит фейковая информация об открытии шлюзов в Китае, что поспособствует резкому подъему воды в наших реках. Официально заявляю, что это ложь, а уж тем более то, что такую информацию говорят местные спасатели. Не верьте этим слухам, верьте проверенной информации, которую мы ежедневно публикуем в официальных пабликах», — заявил глава Михайловского муниципального района.
Коротко о ситуации на данный момент:
- во Владивостоке без электричества остались в общей сложности около 70 тыс. жителей;
- в городе развернуто два пункта временного размещения для граждан, проживающих в районе реки Богатая. Власти заявили, что находиться рядом с рекой сейчас небезопасно. Организован вынужденный сброс воды с Богатинского водохранилища;
- в Шкотовском муниципальном районе, где резко ухудшилась гидрологическая обстановка, введен режим ЧС муниципального характера. Для жителей организован подвоз воды и продуктов;
- в Уссурийском округе подтапливает территории из-за разлива реки Казачка, для населения развернуты ПВР, там организовано дежурство фельдшера;
- в Михайловском районе жителей предупредили, что водоснабжение села Михайловка может быть приостановлено из-за повышения уровня воды в реке Бакарасьевка. Жителей просят запастись водой.
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