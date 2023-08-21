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МВД: мужчина, напавший на девушку из-за коротких шорт, заключен под стражу
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Московской области мужчина, который ударил девушку за короткие шорты, заключен под стражу до 23 сентября.
Об этом сообщили в МВД РФ.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Накануне в СК по Московской области заявили, что на мужчину завели дело по статье об экстремизме.
Напомним, мужчина ударил девушку, которая вышла на пробежку в коротких спортивных шортах и футболке. Во время допроса он заявил, что пытался «спасти девушку от греха».
Об этом сообщили в МВД РФ.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Накануне в СК по Московской области заявили, что на мужчину завели дело по статье об экстремизме.
Напомним, мужчина ударил девушку, которая вышла на пробежку в коротких спортивных шортах и футболке. Во время допроса он заявил, что пытался «спасти девушку от греха».
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