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На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В подмосковном Нахабино на мужчину, который ударил девушку кулаком по лицу из-за ее внешнего вида, завели уголовное дело по статье УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Напомним, ранее в МВД заявили, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — сообщили в четверг в СК по Московской области.
По версии следствия, накануне утром в Нахабино мужчина увидел незнакомую ему девушку, которая была одета в открытую спортивную одежду – шорты и майку. «В связи с чем у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия. Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица», — говорится в релизе ведомства.
Мужчина был задержан, во время допроса он заявил, что пытался «спасти девушку от греха».
Максимальное наказание по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (унижение достоинства человека по признакам пола с применением насилия) — лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Напомним, ранее в МВД заявили, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — сообщили в четверг в СК по Московской области.
По версии следствия, накануне утром в Нахабино мужчина увидел незнакомую ему девушку, которая была одета в открытую спортивную одежду – шорты и майку. «В связи с чем у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия. Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица», — говорится в релизе ведомства.
Мужчина был задержан, во время допроса он заявил, что пытался «спасти девушку от греха».
Максимальное наказание по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (унижение достоинства человека по признакам пола с применением насилия) — лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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