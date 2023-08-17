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Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Губернатор Калужской области Шапша рассказал о пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня в Калуге.
Автомобиль въехал в остановочный павильон с людьми.
«В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар. Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Ещё четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались», — говорится в телеграм-канале губернатора.
На месте ДТП работают экстренные службы. Руководитель службы скорой помощи, глава ГИБДД Калуги и МЧС области работают на месте, добавил Шапша.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о погибших, эти данные не подтверждаются.
Автомобиль въехал в остановочный павильон с людьми.
«В Калуге произошло страшное ДТП. Водитель въехал на тротуар. Пострадали 10 человек, в том числе 2 детей. Один человек — в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших отправлены в детскую областную больницу, в областную клиническую — четверо. Ещё четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались», — говорится в телеграм-канале губернатора.
На месте ДТП работают экстренные службы. Руководитель службы скорой помощи, глава ГИБДД Калуги и МЧС области работают на месте, добавил Шапша.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о погибших, эти данные не подтверждаются.
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