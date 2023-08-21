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МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
Фото: Вечерние Ведомости
В Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми.
В МВД по региону сообщили, что количество пострадавших устанавливается.
ДТП произошло около 13.43 часов в районе дома 11 на улице Кирова. «По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Тойота, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт», — говорится в сообщении.
В местных пабликах также сообщается, что автомобиль протаранил несколько магазинов.
По данным полиции, ранее водитель был лишен права управления транспортным средством. Он задержан.
«Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в МВД. В телеграм-каналах появилась информация о погибших, официальных данных об этом нет.
В МВД по региону сообщили, что количество пострадавших устанавливается.
ДТП произошло около 13.43 часов в районе дома 11 на улице Кирова. «По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Тойота, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт», — говорится в сообщении.
В местных пабликах также сообщается, что автомобиль протаранил несколько магазинов.
По данным полиции, ранее водитель был лишен права управления транспортным средством. Он задержан.
«Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в МВД. В телеграм-каналах появилась информация о погибших, официальных данных об этом нет.
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