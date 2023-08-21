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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В подмосковном Нахабино мужчина напал на девушку, которая вышла на пробежку в шортах.
В прокуратуре сообщили, что сегодня около восьми утра мужчина, «грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу». В пресс-службе МВД позже заявили, что мужчина был задержан.
В местном СК проверяют информацию о том, что на девушку напал мигрант. Сама пострадавшая рассказала СМИ, что мигранта не устроил ее внешний вид — футболка и шорты. Он спросил, почему она «тут бегает» и почему «так одета», но, не дождавшись ответа, ударил ее в лицо. Девушка попыталась убежать, но, как пишут СМИ, он продолжил ее преследовать. За пострадавшую вступились местные жители.
По данным МВД, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).
В прокуратуре сообщили, что сегодня около восьми утра мужчина, «грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу». В пресс-службе МВД позже заявили, что мужчина был задержан.
В местном СК проверяют информацию о том, что на девушку напал мигрант. Сама пострадавшая рассказала СМИ, что мигранта не устроил ее внешний вид — футболка и шорты. Он спросил, почему она «тут бегает» и почему «так одета», но, не дождавшись ответа, ударил ее в лицо. Девушка попыталась убежать, но, как пишут СМИ, он продолжил ее преследовать. За пострадавшую вступились местные жители.
По данным МВД, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство).
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