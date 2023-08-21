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Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
В Росавиации заявили, что на данный момент московские аэропорты и подмосковный Жуковский работают в штатном режиме. Утром там вводили ограничения на фоне сообщений о дронах.
«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них временно были ограничены полеты», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры этих рейсов уже доставлены в аэропорты назначения.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью была пресечена очередная попытка атаки дронов на Москву. Один из трех беспилотников столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.
«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них временно были ограничены полеты», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на запасные аэропорты ушло два самолета. Пассажиры этих рейсов уже доставлены в аэропорты назначения.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью была пресечена очередная попытка атаки дронов на Москву. Один из трех беспилотников столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.
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