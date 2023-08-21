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В Минобороны сообщили о трех БПЛА, которые попытались атаковать Москву
Фото: Вечерние Ведомости
В Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью была пресечена очередная попытка атаки дронов на Москву.
Один беспилотник столкнулся со зданием комплекса Москва-Сити.
«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — говорится в сообщении. В ведомстве утверждают, что пострадавших нет.
Мэр Москвы Собянин сообщил, что на места происшествий выехали оперативные службы. Он также добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. «Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — сообщил Собянин.
По информации в СМИ, обломки повредили частный дом и нежилое здание в Химках.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о шести сбитых за ночь беспилотниках. По данным ведомства, два дрона сбили в Московской области, два в Брянской, еще два упали над Черным морем.
В понедельник утром был уничтожен дрон над территорией Истринского района Московской области. Еще один потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал на соседней улице.
Аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Один беспилотник столкнулся со зданием комплекса Москва-Сити.
«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», — говорится в сообщении. В ведомстве утверждают, что пострадавших нет.
Мэр Москвы Собянин сообщил, что на места происшествий выехали оперативные службы. Он также добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. «Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках», — сообщил Собянин.
По информации в СМИ, обломки повредили частный дом и нежилое здание в Химках.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о шести сбитых за ночь беспилотниках. По данным ведомства, два дрона сбили в Московской области, два в Брянской, еще два упали над Черным морем.
В понедельник утром был уничтожен дрон над территорией Истринского района Московской области. Еще один потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал на соседней улице.
Аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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